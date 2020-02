Julian Fellowes scriverà la sceneggiatura dell'adattamento di Il vento tra i salici

News





07/02/2020 |

Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura di The Wind in the Willows, adattamento cinematografico del famoso romanzo di Kenneth Grahame, conosciuto in Italia con il nome Il vento tra i salici. La regia dell'adattamento è stata affidata a Ray Griggs che porterà avanti le riprese all'interno dei Stone Street Studios di Peter Jackson a Wellington in Nuova Zelanda.

La WETA Digital si occuperà per portare in vita in CGI i personaggi del libro: Mr. Rospo, Talpa, Ratto e Mr. Tasso. La Skywalker Sound lavorerà invece su tutti i suoni.

La produzione partirà quest'anno mentre presto verrà definito il cast.

Gerald R. Molen si occuperà di produrre la pellicola con la Bill Melendez Productions.