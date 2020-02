Masters of the Universe: e se il progetto non fosse tramontato?

News





07/02/2020 |

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come la Sony Pictures avesse deciso di cancellare dalla sua release schedule Masters of the Universe, l'adattamento cinematografico basato sulle action-figures della Mattel e sulla famosa serie animata. Nonostante questo, però, il film potrebbe vedere comunque la luce.

Restiamo nel campo dell'immaginario, ovviamente, anche se dagli USA il portale discussingfilm ha riportato che Netflix sarebbe intenzionata a prendere per mano il progetto, fino ad accompagnarlo alla sua realizzazione. Le date, per quanto riguarda la produzione, non sono state ancora cancellate: riprese verso la fine del 2021 e uscita nel 2022.

Non è chiaro, nel caso in cui Netflix dovesse andare avanti con il tutto, quale potrebbe essere il ruolo della Sony che, al momento, sembra essere preoccupata circa l'eventuale rapporto spesa/incasso riguardante la pellicola.

Masters of the Universe al momento vede dietro la macchina da presa Aaron ed Adam Nee con Noah Centineo scelto per interpretare He-Man.