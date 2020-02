Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho

News





10/02/2020 |

E' stata la notte di Parasite. E' stata la notte della storia. Per la prima volta una pellicola in lingua non inglese vola più alta di tutti nella cerimonia cinematografica più importante al mondo, rompendo uno schema che nessun altro film era riuscito a scalfire. Gli Oscar 2020 hanno regalato sorprese perché Parasite non è stato soltanto il Miglior Film ma ha permesso al suo regista Bong Joon Ho di ritirare il premio per la Migliore Regia. Ma non solo perché l'opera sud-coreana ha vinto altre due statuette: Miglior Film Straniero e Migliore Sceneggiatura Originale.

In mezzo a questa bellissima sorpresa ecco le certezze: Joaquin Phoenix e Renée Zellweger Migliori Attori Protagonisti. Statuette anche per Brad Pitt e Laura Dern come Migliori Attori Non Protagonisti. A mani vuote, invece, The Irishman.

Ecco tutti i premi:

MIGLIOR FILM

Parasite

MIGLIOR REGIA

Bong Joon Ho - Parasite

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Joaquin Phoenix - Joker

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Renee Zellweger - Judy

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Brad Pitt - C’era una volta… a Hollywood

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Laura Dern - Storia di un matrimonio

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Parasite

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Jojo Rabbit

MIGLIOR MONTAGGIO

Le Mans 66 – La grande sfida

MIGLIORI COSTUMI

Piccole donne

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

Le Mans 66 – La grande sfida

MIGLIOR SONORO

1917

MIGLIORE FOTOGRAFIA

1917

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

1917

MIGLIOR TRUCCO

Bombshell

MIGLIORE COLONNA SONORA

Joker

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman - Elton John

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite (Corea del Sud)

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Toy Story 4

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Made in USA – Una fabbrica in Ohio

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

The Neighbor’s Window

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Hair Love

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)