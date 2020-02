Box Office USA: Birds of Prey conquista la vetta

News





10/02/2020 |

Cambia nuovamente la vetta della classifica box office americana. In prima posizione ora troviamo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan che ha esordito incassando 33.250.000 dollari. Il film Warner Bros ha superato Bad Boys for Life di Adil El Arbi e Bilall Fallah, ora al secondo posto con un incasso pari a 12.005.000 dollari. 1917 di Sam Mendes è scivolato invece in terza posizione dopo aver incassato 9.000.000 dollari mentre un gradino più in basso troviamo Dolittle di Stephen Gaghan (6.660.000 dollari). Chiudiamo con il quinto e il sesto posto dove si collocano Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan (5.530.000 dollari) e The Gentlemen di Guy Ritchie (4.180.000 dollari).