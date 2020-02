Oscar 2020 - Laura Dern e il suo discorso: I miei genitori, i miei eroi

News





10/02/2020 |

La straordinaria carriera di Laura Dern trova la consacrazione definitiva nel giorno del suo compleanno, durante la Notte degli Oscar, durante la notte che l'ha vista ritirare il Premio come Miglior Attrice Protagonista per il film Storia di un Matrimonio, opera del regista Noah Baumbach. Serata magica per l'attrice, nata proprio il 10 febbraio, che dopo due tentativi senza successo è riuscita a scrivere finalmente il suo nome nella storia dell'Academy. Già nel 1992 la Dern venne candidata per la stessa tipologia di Premio mentre nel 2015 ottenne la nomination come Migliore Attrice Non Protagonista: in entrambe le occasioni però la statuetta finì in mani diverse.

Più di 50 film all'attivo, attrice dalle qualità indiscusse, regista, sceneggiatrice e produttrice, la Dern ha voluto ringraziare i suo genitori, anche loro attori, Bruce Dern e Diane Ladd: "Dicono che i propri eroi non si incontrano mai, ma io ho avuto la benedizione di incontrarli nei miei genitori, condivido quindi questo con i miei eroi della recitazione, le mie leggende: Diane Ladd e Bruce Dern. Ci sapete fare. Vi voglio bene".

Il ringraziamento anche alla crew che ha lavorato con lei in Storia di un Matrimonio: "Grazie a questo cast, al maestoso Adam, Scarlett, Alan, Ray, la nostra incredibile troupe, David. Noah ha scritto un film sull’amore e sul far breccia nelle divisioni nel nome e in onore della famiglia, del focolare domestico e magari di noi tutti, in nome del nostro pianeta".