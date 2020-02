Doctor Strange in the Multiverse of Madness: annunciato lo sceneggiatore

News





10/02/2020 |

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato del forte interesse della Marvel verso Sam Raimi, regista entrato in trattative proprio con lo studio per dirigere Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo capitolo della saga. Il progetto sta andando avanti e la Marvel ha annunciato di aver trovato anche lo sceneggiatore che si occuperà di scrivere la storia del film.

Parliamo di Michael Waldron, scrittore a capo della squadra che sta scrivendo la serie tv Loki.

Raimi intanto è ancora in trattative con la Marvel per la regia e se dovesse accettare andrebbe a sostituire l'uscente Scott Derrickson, papà del primo capitolo, che ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative.