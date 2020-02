Cattive Acque: ecco lo spot Chi ci protegge?

News





11/02/2020 |

Un nuovo spot italiano di Cattive Acque, film con protagonista Mark Ruffalo chiamato ad interpretare l'avvocato ambientalista Robert Bilott, è stato rilasciato dalla Eagle Pictures. Tratta da una storia vera, la pellicola è interpretata da Todd Haynes e vede recitare al suo interno anche Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman.



In Italia l'uscita è prevista per il 20 febbraio 2020.



Sinossi di Cattive Acque:

Questa è la vera storia di Robert Bilott (Mark Ruffalo) l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento.

La pellicola diretta da Todd Haynes, si ispira ad una vicenda realmente accaduta e portata alla ribalta internazionale da un articolo del New York Times.