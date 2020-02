Il Richiamo della Foresta: la clip internazionale Thornton Meets Buck

News





11/02/2020 |

La 20th Century Fox ha rilasciato in rete una clip di Il Richiamo della Foresta, la pellicola che vede protagonista Harrison Ford. La scena ci mostra il primo incontro tra il protagonista e Buck.

All'interno di questo film recitano anche Karen Gillan, Bradley Whitford e Jean Louisa Kelly. Ford, per l'occasione, indosserà i panni di un ricercatore d'oro, John Thornton, che proverà in tutti i modi ad attraversare lo Yukon con il suo amico peloso Buck.



Il Richiamo della Foresta, basato sul romanzo di Jack London, ha una sceneggiatura scritta da Michael Green e sarà diretto da Chris Sanders.



Erwin Stoff è il produttore con Diana Pokorny e Ryan Stafford.



L'uscita in Italia è prevista per il 20 febbraio.