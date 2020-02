Clue: James Robin in trattative per dirigere il film

News





11/02/2020 |

James Bobin, regista di Alice Attraverso Lo Specchio e dei due capitoli de I Muppet, è entrato in trattative per dirigere Clue, l'adattamento cinematografico del famoso gioco di società, conosciuto in Italia con il nome Cluedo. Se le trattative dovessero andare a buon fine Bobin prenderà il posto di Jason Bateman, uscito dal progetto a causa di altri impegni cinematografici. Sviluppato dalla Fox, dalla Disney e dalla Hasbro il film ha una sceneggiatura scritta da Rhett Reese e Paul Wernick.



Il film vedrà protagonista Ryan Reynolds mentre non sono stati svelati i nomi degli altri attori che reciteranno nella pellicola.



La Maximum Effort di Reynolds si occuperà di sviluppare e produrre il film con la Allspark Pictures, società appartenente alla Hasbro.



Clue sarà il remake di Signori, il delitto è servito, adattamento diretto da Jonathan Lynn ed uscito nelle sale nel 1985.