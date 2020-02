Thor: Love and Thunder: Jennifer Kaytin Robinson nella squadra degli sceneggiatori

News





11/02/2020 |

Si allarga il team di sceneggiatori che si occuperà di scrivere la storia di Thor: Love and Thunder. All'interno del progetto è entrata anche Jennifer Kaytin Robinson, scrittrice che ha lavorato alla pellicola Netflix Someone Great.

Il nuovo capitolo del franchise Thor sarà diretto dal regista Taika Waititi, fresco del successo ottenuto nella Notte degli Oscar dal suo Jojo Rabbit. Per il regista si tratta del secondo film consecutivo appartenente al franchise dopo Thor: Ragnarok.

Chris Hemsworth tornerà all'interno del film, pronto a riprendere il ruolo del figlio di Odino, e con lui ritroveremo anche Natalie Portman e Tessa Thompson nei panni di Jane Foster e Valchiria. In Thor: Love and Thunder, la cui produzione dovrebbe partire entro la fine dell'anno, potrebbe recitare anche Christian Bale anche se la sua presenza non è stata ancora confermata.