The French Dispatch: rilasciato il poster ufficiale

11/02/2020 |

Grazie alla Searchlight Pictures siamo lieti di presentarvi il nuovo poster internazionale di The French Dispatch, film che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Wes Anderson, il regista di Grand Budapest Hotel.



Le prime informazioni riguardanti la pellicola la descrivono così: una lettera d'amore ai giornalisti di un giornale americano collocato in una città francese del XX secolo che dà vita ad una raccolta di storie pubblicate nel magazine The French Dispatch.



Anderson ha lavorato con un cast principale numeroso e di livello e che comprende al proprio interno Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson e Bill Murray.



Negli Stati Uniti il film uscirà il prossimo 24 luglio!