Little America: Sylvester Stallone sarà il protagonista

11/02/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Sylvester Stallone. L'attore sarà il protagonista di Little America, thriller movie prodotto dalla Platinum Dunes di Michael Bay.

La trama della pellicola racconta degli USA in ginocchio a causa della bancarotta dovuta al forte debito nei confronti della Cina. In questo contesto ecco la figura di un ex membro dell'esercito americano che verrà ingaggiato da un business man cinese disposto a tutto pur di salvare sua figlia.

Rowan Athale sarà il regista ed ha curato anche la sceneggiatura.

Al momento il solo Stallone è stato annunciato come membro del cast.