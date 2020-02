Dieci Piccoli Indiani: annunciati i nomi degli sceneggiatori

News





12/02/2020 |

La 20th Century Studios sta muovendo i primi passi per la realizzazione dell'adattamento cinematografico di Dieci Piccoli Indiani, pellicola che si baserà sul famoso romanzo giallo di Agatha Christie. La storia verrà scritta da Anna Waterhouse e Joe Shrapnel. La produzione non ha comunicato chi si occuperà della regia.

La 21 Laps di Shawn Levy produrrà la pellicola con Christie Estate.

Sinossi del romanzo:

Dieci persone estranee l'una all'altra sono state invitate a soggiornare in una splendida villa a Nigger Island, senza sapere il nome del generoso ospite. Eppure, chi per curiosità, chi per bisogno, chi per opportunità, hanno accettato l'invito. E ora sono lì, su quell'isola che sorge dal mare, simile a una gigantesca testa, che fa rabbrividire soltanto a vederla. Non hanno trovato il padrone di casa ad aspettarli. Ma hanno trovato una poesia incorniciata e appesa sopra il caminetto di ciascuna camera. E una voce inumana e penetrante che li accusa di essere tutti assassini. Per gli ospiti intrappolati è l'inizio di un interminabile incubo.