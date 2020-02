Saints Row: arrivano aggiornamenti sull'adattamento cinematografico del popolare videogioco!

News





12/02/2020 |

A circa 14 anni dalla sua uscita per la piattaforma Xbox 360 Saints Row è destinato a diventare un film per il cinema. Il progetto è in fase di sviluppo e dunque presto, se non ci saranno intoppi, il videogioco della Volition, pubblicato dalla THQ, si trasformerà in una pellicola.

A dare aggiornamenti importanti è stato via Twitter lo sceneggiatore Greg Russo: "Se ci sono stati progressi per quanto riguarda Saints Row? Si! Ho avuto una grande sessione di scrittura ieri con il maestro F. Gary Gray. Vogliamo rendere Saints Row il prossimo folle franchise cinematografico. Ci stiamo mettendo tutta la passione e spero di avere presto aggiornamenti".

La Fenix R03;R03;Studios, Koch Media e Occupant Entertainment si occuperanno della produzione mentre la regia è stata affidata a Gary Gray.