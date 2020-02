Il Richiamo della Foresta: in rete la scena internazionale New Lead Dog

News





13/02/2020 |

Una nuova clip internazionale di Il Richiamo della Foresta, la pellicola che vede protagonista Harrison Ford, è in rete tramite la 20th Century Fox.

All'interno di questo film recitano anche Karen Gillan, Bradley Whitford e Jean Louisa Kelly. Ford, per l'occasione, indosserà i panni di un ricercatore d'oro, John Thornton, che proverà in tutti i modi ad attraversare lo Yukon con il suo amico peloso Buck.



Il Richiamo della Foresta, basato sul romanzo di Jack London, ha una sceneggiatura scritta da Michael Green e sarà diretto da Chris Sanders.



Erwin Stoff è il produttore con Diana Pokorny e Ryan Stafford.



L'uscita in Italia è prevista per il 20 febbraio.