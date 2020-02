La Sony Pictures trasformerà in un film il videogioco Crossfire

News





13/02/2020 |

La Sony Pictures ha deciso di sviluppare un nuovo progetto cinematografico basato interamente su un videogioco. La pellicola in questione altro non è che Crossfire, videogame realizzato dalla Smilegate. Il progetto è in partenza con Chuck Hogan ingaggiato per scrivere la sceneggiatura. Della produzione si occuperà invece Neal H. Moritz, tramite la sua Original Film, con la Tencent Pictures che lo co-finanzierà.

Crossfire, sparatutto in prima persona, racconta dello scontro tra due fazioni militari.

Altri dettagli sull'evoluzione del film non sono stati rilasciati dalla Sony.