Aladdin: la Disney sta lavorando al sequel!

13/02/2020 |

Forte del successo ottenuto da Aladdin nelle sale cinematografiche, la pellicola ha superato il miliardo di dollari, la Disney ha deciso di mettere in lavorazione il sequel.

Lo studio sta muovendo i primi passi con John Gatins e Andrea Berloff che sono stati ingaggiati per scrivere la prima sceneggiatura. Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno già prodotto il film originale, torneranno come produttori mentre Ryan Halprin sarà il produttore esecutivo.

Capitolo regia: non è chiaro se Guy Ritchie tornerà dietro la macchina da presa. Per quanto riguarda il cast, una volta terminato lo script, capiremo se Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott saranno nuovamente del progetto.



Il progetto, dunque, è in fase di sviluppo e presto ne conoscerete tutti i dettagli!