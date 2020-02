Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi?: Rick Moranis reciterà nel sequel!

News





13/02/2020 |

Dopo giorni di conferme e smentite ora è ufficiale: Rick Moranis reciterà all'interno di Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi?. L'attore ha dunque deciso di interrompere il "letargo" cinematografico per riprendere il ruolo di Wayne Szalinski. Quest'ultimo altro non era che lo scienziato che vede i suoi figli rimpicciolirsi a causa di una sua nuova invenzione. I ragazzi, una volta diventati minuscoli, sono così costretti a vivere delle simpatiche quanto pericolose avventure.



Nel sequel Josh Gad interpreterà il figlio di Szalinski che, per pura casualità, "restringe" la sua famiglia.

Joe Johnston, regista del film originale, tornerà dietro la macchina da presa con Todd Rosenberg che invece si occuperà della sceneggiatura.