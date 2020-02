Era Mio Figlio: rilasciato il primo trailer italiano

News





14/02/2020 |

La Notorious Pictures a partire dal 2 aprile porterà nelle sale italiane Era Mio Figlio, drama movie diretto da Todd Robinson da una sceneggiatura scritta da lui stesso.

Nel film recitano Sebastian Stan, Samuel L. Jackson, Diane Ladd, Christopher Plummer, Ed Harris e Jeremy Irvine.



Grazie alla Notorious Pictures sotto la sinossi trovate il primo trailer italiano.



Sinossi di Era Mio Figlio:

Era mio figlio racconta la vera storia di un'indagine sotto copertura in cui un giovane investigatore del Pentagono, Scott Huffman (S. Stan), lotta contro la macchina politica di Washington. Anche se riluttante, Huffman si unisce ad alcuni veterani dell’Operazione Abilene per convincere il Congresso ad assegnare la Medaglia d’Onore a un coraggioso medico dell’Air Force, William Pitsembarger, che salvò la vita a più di 60 Marines caduti in un’imboscata durante una delle battaglie più sanguinose della Guerra in Vietnam. William sacrificò la propria vita, continuando la missione di salvataggio anche dopo l’allontanamento dell’ultimo elicottero.