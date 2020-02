Bad Boys For Life: online la scena Voliamo insieme

News





14/02/2020 |

A meno di una settimana dall'arrivo in Italia di Bad Boys For Life la Sony Pictures ha distribuito in rete una nuova clip del sequel. Il film segna il ritorno sulle scene di Will Smith-Martin Lawrence, gli attori che hanno reso famosi i primi due film interpretando gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett.



In Bad Boys For Life recitano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.



La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. La sceneggiatura di questo episodio, la cui trama non è stata ancora rivelata, è stata scritta da Joe Carnahan e Chris Bremner. I produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman e Mike Stenson.



L'uscita è prevista per il 20 febbraio.