Il trailer ufficiale di Magari, il nuovo film con Riccardo Scamarcio

14/02/2020 |

La BimDistribuzione ha rilasciato il primo trailer di Magari, la pellicola di Ginevra Elkann, regista al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.

Protagonisti di questo film dal forte impatto emotivo, la cui uscita è prevista per il 26 marzo, sono Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Céline Sallette.



Sinossi di Magari:

Magari è una commedia sentimentale che racconta la storia di Alma, Jean e Sebastiano, tre fratelli, molto legati tra loro, che da Parigi, città in cui vivono nel sicuro, seppur bizzarro, ambiente alto borghese della madre di fede russo-ortodossa, si ritrovano scaraventati nelle braccia di Carlo, padre italiano, assente, anticonformista e completamente al verde, che non ha alcuna idea di come badare a sé stesso, figuriamoci ai figli. Durante una vacanza di Natale passata in una casa al mare insieme a Carlo e alla sua collaboratrice Benedetta, in un momento di sospensione dalle loro vite vere, i nodi delle tensioni di famiglia vengono al pettine.

Carlo scopre degli aspetti oscuri della sua ex mogie e dimostra ai suoi figli di essere un padre inaffidabile, ma incredibilmente carismatico e - nonostante le sfide e le tensioni quotidiane - la piccola Alma continua a credere fermamente che un giorno, MAGARI, la sua famiglia possa tornare a unirsi come un tempo.