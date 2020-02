Fencer: Zoe Saldana sarà la protagonista del film prodotto da Casey Affleck

News





14/02/2020 |

Zoe Saldana, la Gamora del franchise Guardiani della Galassia, reciterà come protagonista in Fencer, pellicola prodotta da Casey Affleck.



Il film sarà diretto da Jasmine McGlade e racconterà proprio uno spaccato della vita della regista, campionessa di scherma e capitano della sua squadra appartenente alla all'Università di Harvard. La Saldana sarà dunque chiamata ad interpretare la McGlade nel suo periodo universitario, quando provò in tutti i modi a realizzarsi in ambito sportivo cercando di combattere e vincere i propri demoni.

Affleck produrrà il film con Whitaker Lader insieme alla McGlade e a Claudia Bluemhuber della Silver Reel che si occuperà anche di finanziare la pellicola.