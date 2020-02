Rufus Sewell sarà il padre di Elvis Presley nel nuovo film di Baz Luhrmann

News

Anche Rufus Sewell si è unito al cast di Elvis, il film che, come racconta il titolo, porta sullo schermo parte della vita della grande star Elvis Presley. E l'attore è stato scritturato per interpretare il padre dell'artista in questa nuova opera di Baz Luhrmann. Sewell si unisce così ad un'altra new entry: Maggie Gyllenhaal, chiamata a vestire i panni di Gladys Presley, la madre di Elvis.



Austin Butler, nel film targato Warner Bros. Pictures, interpreterà invece Elvis Presley mentre Tom Hanks reciterà nella parte del suo manager Tom Parker.



Luhrman ha scritto la sceneggiatura con Craig Pearce.



La storia racconta della relazione lavorativa tra il manager e il giovane Elvis ed esaminerà il grande successo ottenuto gradualmente da Presley.