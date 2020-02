Andrew Onwubolu dirigerà il remake de Il Profeta

News





15/02/2020 |

La Paramount Players ha ingaggiato Andrew “Rapman” Onwubolu per dirigere American Son, thriller movie basato sulla pellicola a tinte francesi Il Profeta. Per Onwubolu si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa. La sceneggiatura di American Son è stata scritta da Neal H. Moritz che si è occupato anche della produzione attraverso la sua Original Film.



La storia della pellicola originale diretta da Jacques Audiard segue la vicenda di un uomo di origini arabe che viene rinchiuso in una prigione di una cittadina francese. All'interno del carcere l'uomo si trasforma in un boss della mafia.



American Son, invece, racconterà di un giovane criminale che, dopo essere stato sfruttato da un mafioso senza scrupoli, metterà insieme una sorta di sindacato del crimine e, dopo aver eliminato il suo boss, si guadagnerà un posto privilegiato tra la mafia russa e quella italiana.



Il cast è in fase di sviluppo.