Indiana Jones 5: Harrison Ford parla dello sviluppo del film

News





15/02/2020 |

Da tempo ormai si parla della possibilità di vedere un giorno nelle sale il quinto capitolo di Indiana Jones. Più se ne parla, però, e più il progetto tarda a mettersi in moto. A dare comunque un aggiornamento sulla questione ci ha pensato direttamente colui che tornerà come protagonista: Harrison Ford.



Ospite del programma di Ellen DeGeneres, Ford ha avuto modo di parlare di Indiana Jones 5 ed ha spiegato: "Se faremo il film? Non posso dire di no, ma non so dire quando si farà! Speriamo di iniziare le riprese nella parte finale dell'estate".



Indiana Jones 5 sarà ancora una volta diretto da Steven Spielberg mentre Jonathan Kasdan si sta occupando della sceneggiatura.