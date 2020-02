Box Office Italia: Gli Anni più Belli al primo posto

News





17/02/2020 |

Cambia la vetta della classifica box office italiana. Al comando della stessa troviamo Gli Anni più Belli, il film di Gabriele Muccino che ha occupato la prima posizione con un incasso pari a 2.896.109 euro. Buono l'esordio anche per Sonic - Il Film di Jeff Fowler, al secondo posto dopo aver portato via 1.445.089 euro. Dopo l'exploit durante la notte degli Oscar Parasite di Bong Joon-ho sta provando a far breccia anche in Italia: il film ha trovato spazio al terzo posto con un incasso di 1.401.083 euro. Odio l'estate, la commedia di Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo, è scivolata dalla prima alla quinta posizione (980.701 euro) mentre un gradino più in basso troviamo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan (597.089 euro).