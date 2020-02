Box Office USA: Sonic - Il Film comanda la classifica

News





17/02/2020 |

Ha già perso la prima posizione della classifica box office americana Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan, pellicola che dopo aver incassato 17.115.000 dollari ha lasciato spazio in vetta a Sonic - Il Film di Jeff Fowler. L'adattamento del famoso videogioco ha portato via 57.000.000 dollari. Al terzo e al quarto posto, invece, troviamo due pellicole esordienti: Fantasy Island di Jeff Wadlow (12.400.000 dollari) e The Photograph di Stella Meghie (12.270.000 dollari). Bad Boys for Life di Adil El Arbi e Bilall Fallah e 1917 di Sam Mendes chiudono al quinto e al sesto posto la classifica dopo aver incassato rispettivamente 11.305.000 e 8.090.000 dollari.