Londra ospiterà le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

17/02/2020 |

Manca veramente poco al primo ciak di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il secondo film della saga di questo particolare e misterioso personaggio della Marvel. Le riprese del film dovrebbero andare in scena a Londra - come riportato da hnentertainment - più precisamente all'interno dei Longcross Studios, nel Regno Unito. Gli stessi studi avevano ospitato parte delle riprese del primo film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness non ha ancora ufficialmente un regista ma da diverse settimane alla pellicola è stato accostato il nome di Sam Raimi. Chi tornerà sicuramente nel cinecomic sarà Benedict Cumberbatch, l'attore protagonista.

L'uscita del film è prevista per maggio 2021.