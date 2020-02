Arctic: Un'Avventura Glaciale: online il secondo trailer italiano

News





18/02/2020

Il canale della Notorious Pictures ha distribuito in rete il secondo trailer italiano di Arctic: Un'Avventura Glaciale, la pellicola animata del regista Aaron Woodley che uscirà in Italia dal prossimo 27 febbraio. All'interno del cast originale hanno prestato la voce ai protagonisti anche James Franco e Christopher Plummer.



Sinossi di Arctic: Un'Avventura Glaciale:

Swifty, una volpe artica, sogna di diventare uno dei famosi Top Dogs, un team di cani da slitta che consegna i pacchetti per la Artic Blast Delivery Service. Nell’Artico tutto arriva da qualche altra parte e il servizio di consegna è il fulcro della comunità. Cosa che fa dei Top Dogs gli eroi dell’Artico.

Nel tentativo di dimostrare il suo valore, Swifty si mette segretamente al comando di una slitta che deve consegnare un pacco misterioso in una fortezza segreta e ghiacciata, dove si trova faccia a faccia con il Dottor Walrus (John Cleese), un grassoccio tricheco genio del male che cammina su gambe robotiche, e comanda un esercito fedele di pulcinelle di mare ammaestrate in modo bizzarro. Swifty inciampa sul piano malvagio del Dottor Walrus, che vuole creare un tunnel fino al centro della Terra per far sciogliere le calotte polari, inondando il pianeta di lava e diventando così il re del mondo.

Ora Swifty deve ricorrere all’aiuto dei suoi amici: PB (Alec Baldwin), un orso polare introverso, Lemmy (James Franco), un albatros distratto e rock and roll, Sal (Omar Sy) e Weez (Heidi Klum), due lontre teoriche del complotto, e Jade, una volpe rossa dura come l’acciaio, per cui Swifty ha una cotta segreta. Questa squadra disordinata dovrà unirsi e superare le loro differenze se vorrà impedire al Dottor Walrus e al suo esercito di pulcinelle di distruggere il mondo. Benvenuti nel Grande Freddo Nord!