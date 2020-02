Remote Control: Gerard Butler sarà il protagonista di questo action-thriller

News





19/02/2020 |

In attesa di lavorare ai film Nella tana dei lupi 2 ed Afterburn, Gerard Butler ha trovato il suo prossimo progetto. L'attore reciterà infatti come protagonista all'interno di Remote Control, action-thriller che sarà diretto da John Mathieson, candidato all'Oscar per la fotografia dei film Il Gladiatore e Il Fantasma dell'Opera.

Butler interpreterà un ex corrispondente di guerra diventato consulente per la sicurezza, la cui vita viene sconvolta quando riceve una misteriosa telefonata da una fonte sconosciuta. Successivamente si ritroverà al centro di una cospirazione globale, verrà identificato come un assassino internazionale e dovrà in tutti i modi cercare di salvare la propria vita inseguito da una potente organizzazione ombra. Con la sua stessa identità cancellata deciderà di rivolgersi alla sua ex moglie, anche lei però implicata nella cospirazione.

Il film sarà l'adattamento del romanzo di Mark Burnell, con quest'ultimo che ha anche scritto la sceneggiatura.