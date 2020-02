Dichen Lachman nel cast di Jurassic World 3

News





19/02/2020 |

New entry nel cast del terzo capitolo di Jurassic World. All'interno del film reciterà anche Dichen Lachman, attrice che abbiamo visto nella serie tv Animal Kingdom e in Agents of S.H.I.E.L.D dove ha interpretato Jiaying.

La Lachman si unisce cosi ad un cast che comprende attualmente Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Mamoudou Athie, DeWanda Wise e i rientranti dalla saga di Jurassic Park Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.

Il terzo film del franchise sarà diretto da Colin Trevorrow da una sceneggiatura scritta da Emily Carmichael e Derek Connolly.

L'uscita è prevista per l'11 giugno 2021.