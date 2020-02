Vivarium: in rete un nuovo trailer internazionale

News





19/02/2020 |

E' stato rilasciato un nuovo trailer in lingua originale del thriller sci-fi Vivarium. All'interno della pellicola recitano come protagonisti Jesse Eisenberg e Imogen Poots.



La regia di Vivarium è di Lorcan Finnegan, con la storia, scritta da Garret Shanley, che racconta di una coppia alla ricerca della casa perfetta che si ritrova intrappolata in un misterioso quartiere, simile ad un labirinto, composto da case tutte quante identiche. Ogni volta entrambi proveranno a scappare via, si ritroveranno al punto di partenza trasformando di conseguenza la loro vita in un incubo.



Lorcan Finnegan e Garret Shanley hanno scritto la sceneggiatura.



L'uscita nelle sale americane è prevista per il 27 marzo.