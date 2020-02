Daniel Stamm dirigerà l'horror movie The Devils Light

News





20/02/2020 |

La Lionsgate ha annunciato di aver messo in lavorazione il thriller sovrannaturale The Devil’s Light. Inizialmente il progetto era stato affidato a James Hawes ma ora la Lionsgate avrebbe cambiato le carte in tavola ingaggiando il regista Daniel Stamm.

La sceneggiatura è stata scritta da Robert Zappia.

La trama racconta di Suor Ann che crede devotamente che compiere esorcismi sia la sua vocazione. La stessa affronta una forza demoniaca che infesta la sua scuola e che ha misteriosi legami con il suo passato.

Paul Brooks, Jessica Malanaphy, Todd Jones e Earl Richey Jones sono i produttori.

Le riprese partiranno durante la Primavera.