Liam Neeson sarà il protagonista del thriller Memory

20/02/2020

Un altro thriller movie attende all'orizzonte Liam Neeson. L'attore reciterà infatti in Memory, pellicola nella quale interpreterà un esperto assassino che, dopo aver deciso di non portare avanti un lavoro per un potente e pericoloso criminale, verrà inseguito dallo stesso boss desideroso di eliminalo. Sulle sue tracce, oltre all'organizzazione criminale, ci sarà anche l'FBI che lo costringerà a nascondersi per evitare di essere catturato.

La regia è affidata a Martin Campbell mentre la sceneggiatura è stata scritta da Dario Scardapane. Il film è l'adattamento di The Memory of a Killer, opera prodotta in Germania.

La produzione, salvo cambiamenti, partirà nel mese di agosto.



Neeson è attualmente impegnato con le riprese di The Ice Road, action movie scritto e diretto da Jonathan Hensleigh e con protagonista anche Laurence Fishburne.