Bad Boys For Life: in rete la clip Arresto

20/02/2020 |

La Sony Pictures ha rilasciato in rete un'altra clip di Bad Boys For Life. Il film segna il ritorno sulle scene di Will Smith-Martin Lawrence, gli attori che hanno reso famosi i primi due film interpretando gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett.



In Bad Boys For Life recitano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.



La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. La sceneggiatura di questo episodio, la cui trama non è stata ancora rivelata, è stata scritta da Joe Carnahan e Chris Bremner. I produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman e Mike Stenson.



L'uscita è prevista per oggi 20 febbraio.