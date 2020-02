Aurora: Megan Fox sarà la protagonista del thriller movie

News





21/02/2020 |

Megan Fox, attrice che abbiamo visto recitare recentemente in Transformers e Tartarughe Ninja, sarà la protagonista di Aurora, thriller movie della Arclight Films.

La pellicola sarà diretta da Lazar Bodroža e racconta la storia di una giovane astronauta ferma con la sua stazione nello spazio con lo scopo di monitorare le tempeste solari che mettono in pericolo la Terra. In questo contesto - riferisce una nota della Arclight - la protagonista dovrà fare i conti anche con il suo presente e con il suo passato. Altri dettagli non sono stati forniti.

La Arclight produrrà il film con Jordan Gertner e Toby Gibson.

La sceneggiatura è stata scritta da Pete Bridges, Toby Gibson e Stuart Willis. La produzione del film partirà il prossimo maggio in Serbia.