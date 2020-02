Criminali Come Noi: ecco la clip Un giorno storico

News





21/02/2020 |

Ha esordito ieri in Italia Criminali Come Noi, la commedia di Sebastián Borensztein con protagonisti Ricardo Darín, Luis Brandoni, Carlos Belloso e Chino Darín. Ed oggi, grazie alla Bim Distribuzione, vi mostriamo una nuova scena del film dal titolo Un giorno storico.



Sinossi di Criminali Come Noi:

Argentina, dicembre 2001. Un gruppo di amici riunisce tutti i loro risparmi per acquistare alcuni silos abbandonati e fondare una cooperativa nella loro piccola città di campagna. Ma siamo alla vigilia della crisi economica e gli investimenti del gruppo vengono bloccati. Gli amici scoprono presto di essere in realtà stati truffati da un direttore di banca e da un avvocato senza scrupoli. Per il gruppo è giunto il momento di riprendersi ciò che è loro, mettendo in atto uno dei piani più strampalati di sempre. Ocean’s Eleven incontra I Soliti Ignoti tra le campagne argentine con un incredibile Ricardo Darín a capo della banda.