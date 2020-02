Cattive Acque: online la clip All'inferno insieme a loro

News





21/02/2020 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete una nuova clip di Cattive Acque, film con protagonista Mark Ruffalo chiamato ad interpretare l'avvocato ambientalista Robert Bilott. Tratta da una storia vera, la pellicola è interpretata anche da Todd Haynes e vede recitare al suo interno altre star quali Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman.



Il film ha esordito nelle sale italiane lo scorso 20 febbraio.



Sinossi di Cattive Acque:

Questa è la vera storia di Robert Bilott (Mark Ruffalo) l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento.

La pellicola diretta da Todd Haynes, si ispira ad una vicenda realmente accaduta e portata alla ribalta internazionale da un articolo del New York Times.