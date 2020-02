Bloodshot, il poster Imax con Vin Diesel

News





23/02/2020 |

Il mese di marzo porterà nelle sale italiane Bloodshot, la pellicola basata interamente sul personaggio dei fumetti creato dalla Valiant Entertainment. Il film vede protagonista Vin Diesel nei panni dell'eroe Ray Garrison e lo stesso attore è in primo piano all'interno della locandina Imax.



La regia è affidata a Dave Wilson, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eric Heisserer e Jeff Wadlow. Sam Heughan, Eiza González e Toby Kebbell sono gli altri attori presenti nel film.



Diesel interpreta Ray Garrison, soldato ucciso durante una missione e riportato in vita tramite l'ausilio delle nanotecnologie, che si trasformerà in una vera e propria macchina da combattimento.



Sinossi di Bloodshot:

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.