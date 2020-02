Box Office Italia: ancora in vetta Gli Anni Più Belli

News





24/02/2020 |

A due settimane dalla sua uscita ha mantenuto la prima posizione della classifica box office italiana Gli Anni più Belli, il film di Gabriele Muccino che ha incassato 1.197.168 euro avvicinandosi ai cinque milioni complessivi. Debutto al secondo posto per Bad Boys for Life di Adil El Arbi e Bilall Fallah che ha portato via 882.185 euro mentre un gradino più in basso troviamo un'altra esordiente: Il Richiamo della Foresta di Chris Sanders che ha incassato 680.562 euro. Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Parasite di Bong Joon-ho (606.034 euro) e Sonic - Il Film di Jeff Fowler (499.215 euro).