Box Office USA: Sonic - Il Film vola al primo posto

24/02/2020

Dalla seconda alla prima posizione è il cammino di Sonic - Il Film di Jeff Fowler che ha incassato in questo fine settimana cinematografico americano 26.300.000 dollari, superando i 100 complessivi. Ha esordito al secondo posto Il Richiamo della Foresta di Chris Sanders, il cui incasso è stato pari a 24.820.000 dollari, mentre è scivolato dalla prima alla terza posizione Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan che ha incassato 7.005.000 dollari. In quarta posizione troviamo la new entry The Boy - La maledizione di Brahms del regista William Brent Bell che ha incassato 5.900.000 dollari. In quinta e in sesta posizione, infine, spuntano Bad Boys for Life di Adil El Arbi e Bilall Fallah (5.860.000 dollari) e 1917 di Sam Mendes (4.400.000 dollari).