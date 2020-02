News





24/02/2020 |

Entrerà presto in lavorazione un nuovo film dedicato a Star Wars. Il progetto sta muovendo i primi passi con J.D. Dillard che si occuperà della regia da una sceneggiatura che sarà scritta da Matt Owens. Il progetto, che non è chiaro se uscirà nelle sale cinematografiche o soltanto su Disney+, dovrebbe essere ambientato sul pianeta Exegol che è stato introdotto nella pellicola Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

La Disney, che non ha ancora confermato la nascita di un nuovo film, sta espandendo comunque sempre di più l'universo di Guerre Stellari anche con alcune serie di successo come The Mandalorian, creata da Jon Favreau, in attesa della seconda stagione.

Sempre la Disney sarebbe pronta a sviluppare altre tre pellicole di Star Wars anche se restiamo in attesa di conferme!