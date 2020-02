Dark Harvest: la MGM svilupperà il film

News





24/02/2020 |

Dark Harvest, romanzo horror di Norman Partridge, diventerà un film. La MGM, infatti, svilupperà la pellicola la cui regia è stata affidata a David Slade, il regista di 30 Giorni di Buio e di The Twilight Saga: Eclipse.

La storia racconta di October Boy, conosciuto anche come Hacksaw Face e Sawtooth Jack, che nel giorno di Halloween si risveglia, emergendo dai campi di grano, armato di coltello, pronto a mietere vittime tra i ragazzi. In questo contesto cosi terrificante spunta la figura di Pete McCormick, pronto a tutto pur di uccidere October Boy per scappare da una città da lui definita senza futuro. E per riuscire nel suo intento metterà a rischio ogni cosa, compresa la sua vita. Prima che tutto sia finito, però, Pete scoprirà un segreto terrificante che si nasconde dietro October Boy.

Dark Harvest ha vinto il Bram Stoker Award, come uno dei romanzi migliori del 2006.

Il progetto cinematografico nasce sotto la guida di Michael De Luca, nuovo chairman della MGM, e lo stesso De Luca in passato ha lavorato ad horror movie di successo come Nightmare. Matt Tolmach e David Manpearl saranno i produttori.