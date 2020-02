Mission: Impossible 7: sospese le riprese in Italia a causa del Coronavirus

News





24/02/2020 |

L'Italia in questi giorni è alle prese con il Coronavirus. E diverse sono le attività del Paese che si stanno via via fermando per aiutare i cittadini e le istituzioni a fronteggiare la problematica. E' notizia che anche il cinema ha deciso di non proseguire i propri lavori in corso d'opera e il riferimento è alle riprese di Mission: Impossible 7. La Paramount Pictures ha cancellato infatti i suoi piani ed ha sospeso le riprese del film che sarebbero dovute andare in scena a Venezia.



Il progetto iniziale prevedeva un periodo di tre settimane per l'intera crew in Laguna.



Questa la nota della Paramount: "Per la sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra crew, considerando anche gli sforzi del governo locale per fermare gli ingressi in risposta alla minaccia di coronavirus, stiamo alterando il piano di produzione per le riprese a Venezia dalla durate di tre settimane, la prima tappa prevista per Missione: Impossibile 7. Durante questa pausa vogliamo essere consapevoli delle preoccupazioni della nostra crew e permettere loro di tornare a casa fino all'inizio della produzione. Continueremo a monitorare questa situazione e lavorare a fianco della sanità e dei funzionari del Governo".



Mission: Impossible 7 sarà diretto da Christopher McQuarrie e vedrà sempre protagonista Tom Cruise.