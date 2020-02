Home Before Dark: la Sony Pictures svilupperà il film sul romanzo di Rilsey Sager

News





25/02/2020 |

Uscito lo scorso 30 luglio Home Before Dark, romanzo horror di Riley Sager, diventerà un film. A svilupparlo sarà la Sony Pictures che si è assicurata i diritti dell'opera. La produzione sarà invece affidata a Shawn Levy tramite la sua 21 Laps.



La storia racconta di una donna, Maggie Holt, che di lavoro ristruttura abitazioni antiche e che si imbatte in una casa situata a Baneberry Hall, località nel cuore del Vermont, a lei familiare. Al suo interno, infatti, Maggie ha trascorso l'infanzia con i suoi genitori, prima di fuggire improvvisamente a causa della presenza di spiriti maligni e demoni, una storia terrificante raccontata da suo padre attraverso alcuni romanzi. Una volta adulta Maggie, che non ha mai creduto alla storia riguardante la presenza di queste oscure forze, tornerà nella casa e si scontrerà con la spietata realtà...



Il progetto sta muovendo i primi passi e presto verrà annunciato il nome del regista.