The Northman: Jarin Blaschke parla del film di Robert Eggers

25/02/2020 |

Attualmente in pre-produzione The Northman è la nuova pellicola di Robert Eggers, il regista di The Witch e The Lighthouse. Accompagnato da un cast eccezionale che comprende al suo interno Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe, Eggers ha deciso di realizzare un film la cui storia sarà ambientata all'inizio del X° secondo in Islanda e accenderà i riflettori sui Vichinghi.

E a fornire dettagli su quello che sarà il prodotto finale ci ha pensato Jarin Blaschke, direttore della fotografia, in un'intervista a Screen Daily: "Posso definire questo film molto più grande rispetto agli altri: sarà un revenge movie vichingo e gireremo il tutto in Europa. Robert Eggers vorrebbe realizzare una trilogia". Il riferimento riguardante la trilogia abbraccia anche The Witch e The Lighthouse, ovvero i primi due film del regista.

The Northman ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Eggers e da Sjón Sigurdsson.