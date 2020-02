Scappa  Get Out: Jordan Peele non vuole il sequel del film

News





25/02/2020 |

Il grande successo ottenuto dall'horror-thriller movie Scappa – Get Out (più di 255 milioni di dollari incassati in tutto il mondo) ha spinto molti a chiedersi il perché di una mancata realizzazione di un sequel. Sull'argomento è intervenuto Jason Blum, il produttore, che ai microfoni di The Observer, ha affrontato l'argomento: "Mi piacerebbe realizzare il sequel di Scappa – Get Out ma lo farei solo se Jordan Peele volesse farlo. Da quello che so, però, al momento lui non ha nessuna intenzione di realizzare il secondo capitolo".



Nessuna possibilità, dunque, circa la possibile realizzazione di un secondo film anche se la porta non è stata chiusa del tutto, con la decisione finale che sembra essere tutta nelle mani del regista.



Peele, regista del film, impegnato in queste settimane come attore all'interno dell'horror movie Abruptio, dopo Scappa - Get Out ha diretto Noi, altra pellicola di successo.