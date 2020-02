Piccola Bottega degli Orrori: in trattative per recitare nel film

News





25/02/2020 |

Da Capitan America al Dentista della Piccola Bottega degli Orrori. Potrebbe essere questo il percorso di Chris Evans, attore entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno del film di Greg Berlanti. Evans, nel caso in cui dovesse trovare l'accordo con la Warner Bros., reciterà accanto a Taron Egerton, Scarlett Johansson e Billy Porter: il primo sarà il fiorista Seymour, la seconda interpreterà Audrey mentre il terzo darà voce alla pianta carnivora Audrey II.

Marc Platt e Sarah Schechter saranno i produttori del film con Berlanti. Le riprese partiranno nel corso della prossima estate.

Piccola Bottega degli Orrori sarà il remale del film diretto nel 1986 da Frank Oz. Oltre a Rick Moranis, nella pellicola recitarono anche Levi Stubbs, Ellen Greene e Steve Martin.