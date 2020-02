Ben Affleck parla di Robert Pattinson nei panni di Batman

News





25/02/2020 |

Dal 2000 ad oggi sono stati due gli attori che hanno portato il personaggio di Batman sul grande schermo: Christian Bale, nella trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan, e Ben Affleck che ha recitato in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League diretti da Zack Snyder. Entrambi gli attori fanno parte di una lunga serie di star che hanno vestito i panni dell'Uomo Pipistrello, l'ultima delle quali è Robert Pattinson, scelto per il film The Batman di Matt Reeves.



E sull'attore reso celebre dalla saga di Twilight si è espresso proprio Ben Affleck, che ha rilasciato alcune battute durante la promozione del film Tornare a Vincere: "Robert è un grande attore e sarà fantastico vederlo in questo ruolo. Perché non ho proseguito con il progetto Batman? Un film del genere merita di essere fatto da qualcuno che muore dalla voglia di realizzarlo e all'epoca non ero io la persona in questione. Cosi - ha concluso - ho deciso di lasciare il tutto".

The Batman uscirà il 25 giugno 2021 nelle sale.