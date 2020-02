Coronavirus - Rinviata l'uscita di diverse pellicole

News





25/02/2020 |

L'emergenza Coronavirus colpisce anche il cinema. Se ieri vi avevamo anticipato la decisione della Paramount Pictures di sospendere le riprese a Venezia di Mission: Impossible 7, oggi vi raccontiamo della decisione di diverse case di produzione di rimandare l'uscita al cinema di diverse pellicole tanto attese dal pubblico.

E cosi non faranno capolino sullo schermo questa settimana Volevo Nascondermi, il film con Elio Germano, Si Vive Una Volta Sola, diretto ed interpretato da Carlo Verdone, Salvo Amato, Livia mia, episodio speciale del Commissario Montalbano che avrebbe dovuto debuttare anche nei cinema eccezionalmente il 24, 25 e 26 febbraio, Il Talento del Calabrone di Giacomo Cimini, uscita prevista il 5 marzo, e Tornare, il film di Cristina Comencini pronto all'esordio in data 12 marzo. Le nuove date d'uscita non sono state comunicate.



Tra i film spuntano anche titoli internazionali come L'Uomo Invisibile della Blumhouse e Onward – Oltre la magia della Disney/Pixar.